Registi e attori in città, torna il cinema alla Rocca

Prosegue la rassegna cinematografica alla Rocca Brancaleone organizzata da “Cinema in centro” in collaborazione con il Comune, partita l’8 giugno e in programma fino a settembre.

“Sono molto contenta che la città possa di nuovo godere dell’unicità della Rocca Brancaleone come luogo di eventi culturali” afferma l’assessora alla Cultura Elsa Signorino “questa rassegna ha un cartellone di qualità, con film vincitori di premi internazionali, eventi speciali e collaborazioni prestigiose come quella con la Federazione Italiana Cinema d'Essai e sono sicura che incontrerà l’apprezzamento del pubblico cinefilo”.

“È con viva soddisfazione – sostiene l’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Cameliani – che assistiamo al proficuo sviluppo di sinergie tra mondo dell’imprenditoria e mondo dell’associazionismo e della cultura nella proposta ricreativa della Rocca, un luogo in cui la nostra amministrazione ha investito molto e su cui punta per una fruizione piena da parte di cittadini e turisti e quindi con l’obiettivo di un’apertura che non sia limitata all’estate, ma si estenda a tutto il resto dell’anno”.

Durante il mese di giugno e di luglio, in collaborazione con la FICE Emilia Romagna, registi e attori saranno ospiti alla Rocca per la proiezione delle loro opere e dialogare con il pubblico: il 25 giugno Carolina Raspanti presenterà “Dafne”, il 13 luglio Simone Godano presenterà "Croce e delizia ", il 18 luglio Alessandro Aronadio presenterà “Bentornato Presidente”. A coordinare gli incontri con gli ospiti i membri del “Circolo Sogni”, associazione con cui prosegue la collaborazione dopo il successo invernale della rassegna “2days cult movie” al cinema Mariani.

Nel ricco cartellone di “Rocca Cinema” è inserita anche la serata Cinema Divino, lunedi 1° luglio, evento già presente nel calendario della manifestazione cinematografica itinerante, presentata fra l'altro all' Italian Pavilion del Festival di Cannes 2019.

Lunedi 22 luglio sarà invece il turno del cortometraggio "La gita" (in agosto sono previste altre due proiezioni di corti, in via di definizione).

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Rocca Cinema” previsti per i mesi di giugno e luglio avranno inizio alle 21.30 e vedranno una proiezione di un cortometraggio prima del film in programma, in collaborazione con il "Festival Corti da Sogni ".

A corredare l’offerta culturale, da quest'anno, in collaborazione con Brancaleone Cocktail Bar e Cucina, verrà proposto un menu dedicato durante le serate.