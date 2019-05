Dolore e rabbia dentro la scuola: il film "Class Enemy" di Rok Bicek

La rassegna cinematografica Youth in the World si avvicina alla conclusione.

In attesa degli appuntamenti finali mattutini dedicati alle scuole superiori, è in programma la penultima proiezione serale aperta al pubblico. A partire dalle ore 21.00 di giovedì 9 maggio 2019, al circolo Abajur in via Ghibuzza 12 a Ravenna, con ingresso gratuito per i soci Aics (costo tessera 5 euro), gli amanti del cinema di qualità possono assistere alla speciale proiezione di Class Enemy, film diretto da Rok Bicek, premiato alla Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del cinema di Venezia 2013. Un racconto intenso e senza esclusione di colpi sulle contraddizioni del mondo scolastico contemporaneo.

Slovenia. Un liceo come tanti, e una quinta classe come tante. Dove arriva il nuovo supplente di Tedesco, il durissimo e glaciale professore Zupan. I metodi del docente sono rigidi, freddi e punitivi, agli occhi di una classe abituata ad un clima amichevole tra allievi e professori. Un violento corto circuito didattico, ma al quale si aggiunge una tragedia: Sabina, una delle ragazze della classe, si suicida. Il dolore dei ragazzi diventa rabbia e la rabbia, alimentata da interrogativi esistenziali troppo difficili da affrontare, diventa caccia: caccia al colpevole, caccia al nemico. Una scorciatoia emotiva che impatta, fatalmente, contro il nuovo professore: il colpevole perfetto, il nemico perfetto.