Cinquanta giovani artisti per la "MozArt Republic"

Sabato 2 giugno, alle 18.30 alla Scuola di musica Sarti di Faenza (via Santa Maria dell’Angelo 23) si svolge lo spettacolo MozArt Republic #faichisei.

Sul palco una cinquantina di giovani artisti: alunni della scuola primaria Gulli, studenti delle scuole medie Europa e Calchidio Strocchi , della Scuola Arti e Mestieri Pescarini e del Liceo Torricelli Ballardini, che avranno l’occasione di esprimere creatività e talento in brani musicali, performance e video a seconda delle proprie inclinazioni.

Quello di sabato è l’evento conclusivo e il risultato di un percorso educativo sperimentale basato sui linguaggi della musica e dell’arte contemporanea, portato avanti durante l’anno scolastico nelle singole scuole da esperti e docenti coadiuvati da Ernesto Pezzi, Tania Zoffoli e dal direttore della Scuola di musica Sarti, Donato D’Antonio, che ha curato e coordinato la realizzazione del progetto con fondi regionali.

Con Mozart la scuola di Musica Sarti mette l’innovazione e l’inclusione al centro delle sue strategie, pensando l’educazione alla creatività in senso ampio, in un mondo dove la musica non si può considerare separata dalle altre arti e dalle tecnologie.