Cinzia Damassa in scena con il monologo "Novecento"

Venerdì 7 febbraio alle 21,30 al Mama's Club di Ravenna va in scena "Novecento, La Leggenda del Pianista sull’Oceano", un monologo interpretato da Cinzia Damassa, tratto dal testo di Alessandro Baricco per la regia di Roberto Cajafa.

"Mi sono avvicinata al testo di Novecento circa quattro anni fa per motivi di lavoro, - svela Cinzia Damassa - ed ho avuto modo di constatare il positivo impatto del testo su una platea di ragazzi. Quell'esperienza mi ha lasciato poi la voglia di portarlo in forma di monologo al pubblico come attrice".

Ingresso 5 euro.