"Circle Time", la personale della ceramista Clara Garesio

Venerdì 31 agosto, alle ore 18.30, alla Rotonda Rossi di Muky a Faenza, in via Maioliche, si inaugura la mostra personale dell’artista ceramista Clara Garesio dal titolo "CIRCLE TIME", a cura di Anty Pansera.

L’esposizione si apre in concomitanza con Argillà Italia, Festival Internazionale delle Ceramiche, in programma a Faenza nel lungo weekend del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018, e prosegue fino a domenica 9 settembre.

Essa presenta una selezione di opere in ceramica – esemplari unici – che testimoniano diverse fasi del lungo percorso di ricerca e sperimentazione artistica di Clara Garesio, con alcuni pezzi inediti appositamente realizzati per l’evento. Il fil rouge tra le opere, evocato dal titolo della mostra, è il tema della circolarità, che rende anche omaggio alla straordinaria architettura della Rotonda Rossi. Come scrive

Anty Pansera, a proposito delle opere esposte: "riduttivo definirli “piatti”, anche se possono far pensare a quelle rinascimentali trionfali composizioni che naturalmente vengono da lei riproposte non solo con un linguaggio contemporaneo ma, anche, a declinare felicemente tutte le sue materiche competenze. Vi coniuga così porcellana e terracotta; terracotta dipinta a smalto o a ingobbio; terracotta con inserti in porcellana; porcellana dipinta a terzo fuoco con oro, le basi in legno, plexiglass o acciaio... felicissimo il mixage, di forme, tecniche, cromie".

Clara Garesio nasce a Torino e qui frequenta la Civica Scuola d’Arte Ceramica. Prosegue gli studi a Faenza, diplomandosi presso l’Istituto d’Arte per la Ceramica G. Ballardini. Tra gli altri riconoscimenti, nel 1956 vince il 1° Premio al XIV Premio Faenza (sez. studenti), nel 2005 il Primo Premio Internazionale Terra di Piemonte (sez. Arte Ceramica), nel 2006 il Premio alla Carriera del Museo Artistico Industriale “Manuel Cargaleiro” di Vietri sul Mare (SA).

Orari di apertura: dal venerdì alla domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00, dal lunedì al giovedì su appuntamento (+39 338 8345539).