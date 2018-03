Circuito gastronomico e tanti stand per gustare i sapori di "Bell'Italia"

Da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile “Bell’Italia” compie la sua quarta tappa del 2018 a Ravenna: un viaggio iniziato nel 2006 alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un percorso sensoriale accolto per la seconda volta nel cuore di Ravenna. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune.

La manifestazione, giunta a Ravenna quest’anno per la terza edizione, ha l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica italiana. Lo fa trasformando la storica piazza del Popolo e piazza Kennedy in un “unico, grande salone del gusto”. Attraverso, degustazioni, mostre mercato e spettacoli il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agroalimentare italiana e non solo, questa terza edizione si allarga anche in piazza XX Settembre dove aziende locali propongono facendo assaggiare la loro produzione.

“Bell’Italia – ha detto l’assessore alle Attività produttive Cameliani - si inserisce a pieno titolo tra gli obiettivi di questa amministrazione, declinando valorizzazione dei prodotti tipici del territorio locale e nazionale, affermazione di piazza Kennedy quale vetrina e cornice di eventi di qualità, promozione delle piccole e medie imprese, tessuto portante della nostra economia. Non posso che esprimere soddisfazione per una proposta ricreativa che costituisce anche un esempio di operatori locali in grado di lavorare in rete e in sinergia e che, nell’anno dedicato al cibo, può far felici tutti, ospiti, turisti e residenti; la manifestazione si svolge per la prima volta in concomitanza con le festività pasquali, le quali, per tradizione, segnano l’apertura ufficiale della bella stagione anche dal punto di vista turistico e commerciale”.

Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti, evidenzia “l’impatto positivo che una grande manifestazione come questa possa avere sulle attività del Centro Storico, vista anche la trade union fra le principali piazze cittadine, a cui si aggiunge quest’anno Piazza XX Settembre. Di valore è anche il rapporto con tante imprese del territorio, che saranno presenti negli stand insieme ai colleghi delle altre regioni, oltre alla collaborazione con diversi ristoranti che per l’occasione hanno previsto un piatto dedicato”.

Bell’Italia, come sempre, fa infatti della sinergia con il territorio: anche quest’anno è presente un circuito gastronomico per assaporare le eccellenze locali nei ristoranti e negozi del centro storico, tra cui l’Osteria dei Battibecchi, il ristorante Il Roma, il ristorante Fellini Scalinocinque La Luna di Pane Food & Wine, attività in cui è possibile gustare una proposta tipica. E fra gli stand della manifestazione le attività locali Aglio Nero Fermento, Birreria DeliRA, piadineria Denise, il food truck di Vino al Vino e Naturalmente Burger.

Negli oltre quaranta stand si possono trovare i prodotti tipici: dallo speck tirolese al pecorino sardo, dai cannoli siciliani alla piadina romagnola, dal lardo di colonnata al tartufo d’alba… “Bell’Italia”, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento sono gli stessi espositori che trasformeranno il centro di Ravenna in un “Gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

Anche quest’anno media partner della manifestazione sarà Radio Studio Delta, con una diretta radio in Piazza Kennedy sabato 31 marzo dalle 15:00 alle 19:00

Per venerdì 30 marzo, alle 11,30, in piazza Del Popolo è previsto il taglio del nastro.