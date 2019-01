Cirilli, Bergonzoni e Maria Pia Timo, parte la campagna per i nuovi abbonamenti del Comico

Partirà sabato 19 gennaio e proseguirà fino a giovedì 24 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 (giovedì 24 gennaio anche dalle ore 16 alle ore 18) la campagna per i nuovi abbonamenti alla Stagione di Teatro Comico 2019 dell’Alighieri di Ravenna, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

La Stagione sarà inaugurata mercoledì 29 gennaio da Vito e Maria Pia Timo, protagonisti di L’Artusi, bollito d’amore, uno spettacolo di Roberto Pozzi diretto da Alessandro Benvenuti. Siamo a Firenze, sul finire dell’800, nella grande cucina di un romagnolo illustre in cui odori di soffritto, inchiostro e lumi a olio si diffondono nell’aria. Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono racchiusi in un quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo, “la Bibbia” di ogni mamma italiana, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Ma l’Artusi, come lo si chiama in famiglia, chi l’ha scritto? Tra ricostruzione storica e fantasia, amori e gelosie, in scena una commedia esilarante sulla nascita del libro che ha unito il gusto, la lingua e gli animi di un’intera nazione.

Seguirà Debora Villa, prima interprete femminile a cimentarsi con il best seller di John Gray Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Il testo si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi. Debora Villa condurrà per mano il pubblico alla scoperta dell’altro sesso senza pregiudizi. Per la prima volta quindi, sarà una rappresentante di Venere a ricordarci, con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane (martedì 12 febbraio).

Gabriele Cirilli presenterà poi Mi piace. Viviamo tutti per un Like. La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social. Riderne è fondamentale perché la risata è contagiosa, è una medicina, un rimedio contro tutto il nero che ci opprime (martedì 19 marzo).

Gli appuntamenti della rassegna si chiuderanno con Alessandro Bergonzoni e il suo nuovo spettacolo Trascendi e sali, uno spettacolo dove il disvelamento segue e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue obbligatoriamente un ritmo costante e dove a volte le radici artistiche vengono mostrate per essere subito sotterrate di nuovo. Trascendi e sali come vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere. Il comico si interroga per confessare e chiedere; tornare a indicare quello che “sicuramente forse” lui vede prima degli altri (giovedì 9 maggio). Inizio rappresentazioni alle ore 21.

Il prezzo degli abbonamenti, acquistabili nei giorni e negli orari sopra indicati presso il botteghino del Teatro Alighieri, variano da 44 a 90 € a seconda del settore prescelto e dell’età dell’acquirente.