Cisco, la voce storica dei Modena City Ramblers, presenta il "dinosauro acustico"

Venerdì 26 gennaio, ore 22, il Teatro Socjale di Piangipane ospita Cisco con il suo "Dinosauro acustico". Al Socjale la voce storica dei Modena City Ramblers, propone 2 ore di musica con brani tratti dal suo album e composizioni storiche che hanno segnato il suo percorso artistico insieme a una delle più importanti band del panorama musicale italiano.



“Dal 29 luglio ‘68, giorno in cui misi il naso dentro il mondo? No, forse sono andato troppo indietro! Allora meglio partire da quella sera fredda e senza nebbia del febbraio ‘92, quando salii ubriaco sul palco di un piccolo locale carpigiano, il Kalinka, per cantare alcuni brani irlandesi, così per gioco, per scacciare via la tristezza, insieme a una band che non conoscevo, formatasi solo pochi mesi prima…I Modena City Ramblers!” dice Stefano “Cisco” Bellotti.



I numeri parlano chiaro, 1200 date in 15 anni di storia, condite da collaborazioni incredibili con amici-artisti del calibro di Paolo Rossi, Francesco Guccini, Billy Bragg, Moni Ovadia, Bob Geldof, passando attraverso incontri memorabili con i giganti della scrittura, Luis Sepulveda, Daniel Chavarria, Paco Taibo II, Carlo Lucarelli.



Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci. Biglietto: 15 euro.

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it

www.facebook.com/teatrosocjale

Tel. 3276719681