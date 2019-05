"Città dei bambini 2019": a Bagnacavallo ultimo appuntamento con "Colori in corsa"

Venerdì 31 maggio si concluderanno gli appuntamenti della Città dei bambini 2019 con Colori in corsa, un pomeriggio all’insegna del divertimento organizzato dalla Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Bagnacavallo e Villanova, dall’associazione Cercare la Luna e dai ragazzi del Tric Troc.

Lungo la ciclopedonale del canale Naviglio Zanelli a partire dalle 15 si terrà una corsa non competitiva di 5 chilometri: lungo il tragitto i partecipanti attraverseranno nuvole di polvere colorata lanciata dagli spettatori.

Il ritrovo con le iscrizioni è previsto alle 14.30 presso il parco di via Togliatti. Da qui si partirà alle 15: percorrendo la ciclopedonale del canale Naviglio Zanelli si raggiungerà il Molino Quercioli, in via Destra Canale Inferiore 9, per poi ritornare verso Bagnacavallo fino al parco di via Togliatti. All’arrivo ci sarà una merenda offerta dall’associazione Tutti per la scuola presso la sede di via Togliatti 2.

I partecipanti dovranno indossare una maglietta bianca e un paio di occhiali di qualsiasi tipo (da sole, da nuoto, da sci…) per la protezione degli occhi. È inoltre richiesto di portare con sé un biglietto con un messaggio di pace. I colori utilizzati per la corsa sono biodegradabili e atossici.

In occasione dell’evento è infine promosso un contest fotografico che invita tutti gli spettatori a immortalare il momento più bello di questa colorata esperienza.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a lunedì 3 giugno.

Informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it