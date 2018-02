Città Smart: un incontro rivolto alle donne appassionate di tecnologia, internet e media

Venerdì 9 febbraio ore 20.30 al Bronson Café (Via Cella 50, Madonna dell’Albero) si svolge il quattordicesimo evento organizzato dal gruppo Girl Geek Dinner di Ravenna dal titolo “Smart&The City”, con l’assessore Giacomo Costantini.

Durante l’incontro l’assessore illustra alcuni progetti digitali in cantiere per il progetto Ravenna Smart City. I partecipanti sono chiamati a sottoporli a un esame critico, avanzare dubbi e suggerire modifiche, con l’obiettivo di renderli ancora più smart, digitali e alla portata di tutti.

I temi di discussione, trattati in altrettanti gruppi, sono 4:

Progetto di gamification nel settore turistico;

Progetto censimento e codice di autoregolamentazione etica dei Gruppi Facebook Ravenna;

Blog di promozione e racconto del territorio costruito da chi ne usufruisce (ovvero con i contributi di cittadini, turisti, gruppi organizzati di sportivi, ecc.);

Come costruire un laboratorio di analisi dati a Ravenna.

L’evento è a ingresso gratuito e a numero chiuso fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazioni su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ggdra14-smart-the-city-42630777804?aff=efbeventtix

I Girl Geek Dinners sono incontri rivolti a donne appassionate (o anche solo curiose) di tecnologia, Internet e media. Sono organizzate in tutto il mondo e rappresentano opportunità per conoscere e creare rete fra donne, in un’atmosfera informale e divertente. Possono partecipare anche gli uomini, se invitati da una donna. Il gruppo di Ravenna ha 3 anni ed è tra i più attivi nel panorama nazionale. Maggiori informazioni sul gruppo GGD Ravenna sono sul sito: https://ggdravenna.wordpress.com/.

Per informazioni: ggdravenna@gmail.com.