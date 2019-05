Claudio Madia con il suo "Pirata Bombardone" al Museo delle Cappuccine

Continuano gli eventi in occasione della mostra antologica Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Sabato 1 giugno Claudio Madia si esibirà in uno spettacolo per bambini e famiglie dal titolo Il pirata Bombardone, che farà volare la fantasia trasformando e valorizzando gli oggetti più comuni e apparentemente poveri in uno show frizzante e pieno di sorprese, giochi acrobatici e filastrocche firmate da Tinin Mantegazza. Il noto conduttore della trasmissione L'Albero Azzurro mostrerà ai bambini come un vecchio giornale letto e riletto è ancora prezioso e, prima di finire dignitosamente nei cassonetti della raccolta differenziata, può, per esempio, diventare cappello, gabbiano, può fare le magie, l’equilibrista o raccontare storie che non sono mai state scritte.

L’appuntamento è alle 18 nel chiostro del museo. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nella saletta didattica. Per l’occasione il museo resterà aperto fino alle 20.

L’appuntamento successivo sarà il 14 giugno con uno spettacolo del noto comico di Zelig Flavio Oreglio che racconterà l’incredibile storia del cabaret.

La mostra Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente, curata da Diego Galizzi e Flaminio Balestra, ripercorre le principali tappe del percorso dell’artista, offrendo una vasta selezione di opere e documenti in grado di ricostruirne gli svariati volti. Nel percorso espositivo, composto da più di 250 disegni originali, dipinti, pupazzi, fotografie, filmati e documenti, non mancano le testimonianze della sua graffiante critica sociale e politica, nonché delle sue realizzazioni più note al grande pubblico, come il celebre sig. Toto delle schede di approfondimento di Enzo Biagi o il pupazzo Dodò, protagonista del programma Rai per bambini L’Albero Azzurro.

Organizzata in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus e Accademia Perduta/Romagna Teatri, la mostra sarà visitabile fino a domenica 7 luglio nei seguenti orari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19. L’ingresso è gratuito. Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.



Per informazioni sulla mostra e sul calendario degli eventi:

www.museocivicobagnacavallo.it - centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280911-3