Claudio Widmann racconta il mondo di Freud, il padre della psicanalisi

Mercoledì 15 maggio alle 20.45 a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy, si tiene una conferenza del professor Claudio Widmann dal titolo “Freud è vivo, Freud è morto”. L'iniziativa è inserita nel percorso di iniziative “Sigmund Freud 1856-1939“ a ricordo del padre della psicoanalisi ad 80 anni dalla scomparsa.

Widmann, ravennate, è stimato analista junghiano, direttore dell'I.C.S.A.T. (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy) e da anni affianca all'attività clinica quella di docente e conferenziere, tenendo lezioni e seminari presso università italiane e straniere.

È particolarmente attivo in campo editoriale come saggista e i suoi lavori sono stati oggetto di trasmissioni radiofoniche e televisive in Italia ed all'estero.

Nella stessa serata del 15 maggio, al termine della conferenza pubblica, nelle sale espositive di Palazzo Rasponi dalle Teste si terrà una visita guidata alla mostra “Incontro” di e con il pittore Alberto Cottignoli. Esposizione visibile fino al 21 maggio e inserita anch'essa nelle manifestazioni “Sigmund Freud 1856-1939”.