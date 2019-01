Clownerie, commedie storiche ed esilaranti nella Stagione del Binario

Spettacoli di prosa per delineare uno spaccato sul contemporaneo e uno show comico-musicale sono le proposte artistiche firmate Cambio Binario per la nuova Stagione che prenderà il via sabato 19 gennaio 2019 (alle 21) sul palco del Teatro Binario di Cotignola.

Un percorso in 10 tappe che proseguirà fino al 14 aprile attraversando la drammaturgia contemporanea, l’attualità, la storia, le dinamiche tra esseri umani, i sentimenti, la comunicazione o la mancata comunicazione che genera fraintendimento, per divertire, riflettere e appassionare.

“Sipario 13”, alla sua settima edizione, aprirà sabato 19 gennaio alle 21.00, con l’atteso ritorno di Antonella Questa, già presente nella stagione del 2016 e giudicata dal pubblico fra i più graditi interpreti della programmazione del Binario. Con “Infanzia Felice. Una fiaba per adulti”, la Questa intraprende un viaggio, con il linguaggio comico e ironico che caratterizza il suo teatro, all'interno della famiglia e della scuola di oggi, cercando di capire come mai quest’infanzia apparentemente tanto protetta, pare essere invece più sofferente, meno rispettata e più violenta di quella che crebbe sotto la vecchia pedagogia nera.

Ancora spazio alla commedia esilarante, sabato 26 gennaio alle 21, con “Trovata una sega!” ovvero la storia del più grande fake dell’arte contemporanea. Il monologo, di e con Antonello Taurino, prende le mosse da un evento di cronaca realmente accaduto trent’anni fa a Livorno.

Venerdì 8 febbraio, alle 21, spazio alla riflessione che prende le mosse dall’attacco terroristico sull’isola di Utoya del 2011. In scena Arianna Scommegna e Mattia Fabris riescono ad entrare nella drammatica vicenda con la sensibilità della poesia, scavano dentro di essa attraverso le voci e i ricordi di tre coppie di personaggi coinvolte in modo molto diverso nella strage norvegese.

Solo lo spettacolo dal vivo sa regalare una tavolozza di colori così diversi e allora sabato 2 marzo la prosa cede il passo ad uno show fuori dai canoni tradizionali, fatto di virtuosismi musicali, imprevisti comici, clownerie e mimo. Sul palco cinque straordinari musicisti, in grado di passare da canzoni e motivetti popolari a pezzi di musica classica in modo disinvolto e naturale, mostrando una competenza musicale al di fuori del comune. Le canzoni e i brani di grandi della musica come Buscaglione, Carosone e Gaber rivivono attraverso le rielaborazioni della Rimbamband, ma in scena arrivano anche Jerry Lewis, Charlie Chaplin, in una sorta di cartone animato, immune dai limiti del “possibile”.

Il 16 marzo, Tiziana Foschi e Antonio Pisu, nei panni rispettivamente della Signora Wellington e del suo maggiordomo, condurranno il pubblico a Londra nel 1860, durante la guerra tra Cina e Regno Unito, dovuta alle dispute commerciali per l’oppio. In questa commedia dal titolo “Lettere di Oppio”, i pensieri dei due protagonisti si scontrano, si intrecciano, si sfidano, instaurando un rapporto intimo, divertente, ironico.

Una donna e un uomo ma di culture differenti sono protagonisti anche dell’ultimo appuntamento in programma venerdì 4 aprile alle 21. Un europeo in una città del Nord Africa incontra una giovane donna. Sembra volerla amare ma lei rifiuta il ruolo di preda. Un finale ambiguo lascia sospeso il giudizio. “Ritratto di donna araba che guarda il mare”, di Davide Carnevali che si è aggiudicato il Premio Riccione per il teatro, è un testo fortemente allegorico, una riflessione non scontata su migrazione e scontri tra culture.

Ad affiancare Sipario 13, arricchendola di vivace energia, la rassegna Sipario OFF dedicata alle giovani compagnie del territorio e suddivisa in 3 appuntamenti tra il 24 febbraio e il 15 aprile. Un cartellone che spazia nei toni e negli stili. Il 24 febbraio ad aprire il sipario della seconda edizione dell’OFF sarà il musical “Ti amo! No Grazie” proposto dal Gruppo Genesi di Cesena, per poi proseguire sabato 14 aprile con il monologo di Baricco “Novecento” proposto dai Blue Lemon Company, con musica dal vivo. In chiusura, domenica 15 aprile, la comicità dei Magazzino FS, compagnia cotignolese, in un “Ab-surdus” fatto di situazioni surreali e cori nonsense.

Tornano anche gli appuntamenti per i più piccoli. Sono tre gli spettacoli dedicati alle famiglie in programma dal 16 febbraio, tutti alle 20.45: “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” (16 febbraio), “Nanirossi Show” (9 marzo), “Il brutto anatroccolo” (23 marzo). Marionette, clown, virtuosismi acrobatici, nuovi personaggi e storie della tradizione per accompagnare i giovani spettatori nell’esperienza dello spettacolo dal vivo.