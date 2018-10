Colazione e yoga: una mattinata insieme in attesa della fioritura dello zafferano

Nuovo appuntamento con “Colazioni e zafferano” all’azienda agricola “I Cuori” di Bagnara di Romagna. Domenica dalle 9 alle 11.30 ci sarà “Colazione e yoga”, con lezione di yoga anche per bambini; gli avventori potranno conoscere i prodotti dell’azienda agricola e vedere le prime fioriture di zafferano. La lezione di yoga, dedicata all’autunno, sarà a cura di Melissa Cerioni di “inSinergia”. In caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato. Per partecipare è necessario prenotare contattando l’azienda. Per ulteriori informazioni, contattare Cristiana Conti al numero 347 8162381, email conti.cristiana@libero.it, pagina Facebook “Zafferano di Bagnara”. L’azienda “I Cuori” è in via Lunga 14/F.