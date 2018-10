"Colazioni e zafferano”, nuovo appuntamento a Bagnara di Romagna

Domenica 7 ottobre ripartono le “Colazioni e zafferano” all’azienda agricola “I Cuori” di Bagnara di Romagna. Tre mattinate (dalle 9 alle 11.30) per conoscere l’azienda, gustarne i prodotti e fare attività insieme, in attesa della fioritura dello zafferano.

Il primo appuntamento, il 7 ottobre, si intitola “Colazione e musica” e prevede una ricca colazione a buffet preparata con farine antiche, marmellate di stagione, ingredienti sani e naturali e musica di sottofondo. La fioritura non sarà ancora ammirabile.

Domenica 14 ottobre si continua con “Colazione e yoga”, con lezione di yoga anche per bambini; per questa data la fioritura comincerà a farsi vedere.

Domenica 21 ottobre “Colazione e laboratori”, ultimo appuntamento in cui sarà possibile ammirare la fioritura in tutto il suo splendore; adulti e bambini potranno creare un burro cacao delle favole aromatizzato e i più piccini potranno testare il nuovo progetto sensoriale di colori a cera aromatizzati; il laboratorio è a cura dell’erborista Giorgia Gamberini.

In caso di maltempo gli appuntamenti saranno annullati. Per partecipare è necessario prenotare contattando l’azienda. Per ulteriori informazioni, contattare Cristiana Conti al numero 347 8162381, email conti.cristiana@libero.it, pagina Facebook “Zafferano di Bagnara”. L’azienda “I Cuori” è in via Lunga 14/F.

Gli appuntamenti sono organizzati in attesa dell'evento "Zafferano in fiore", previsto per il 28 ottobre, porte aperte all'azienda agricola per tutto il giorno.