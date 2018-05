“Color Move”, la corsa dei colori che termina con lo Schiuma party

Domenica 20 maggio torna “Color Move”, la corsa dei colori organizzata dalla rete d’imprese “Fusignano è Più”. Durante la kermesse, i partecipanti saranno bersagliati da lanci di polveri naturali coloratissime. Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini.

“Quest’anno – spiega il presidente della rete cav. Carlo Sante Venturi – abbiamo arricchito ulteriormente l’evento: al termine della camminata proseguiranno i lanci di colore, balleremo la zumba (Zin Ilenia Casamenti, con lo staff della Palestra Corpo Vivo, in collaborazione con AGIS Fusignano), e festeggeremo con un entusiasmante schiuma party. Proprio così, sarà presente un potente cannone che sparerà una montagna di soffice schiuma bianca. Sarà anche allestito di un set fotografico per essere immortalati con look divertenti e coloratissimi.”

Necessità organizzative impongono un tetto al numero massimo dei partecipanti quindi è consigliabile preiscriversi presso l’Erboristeria La Lunaria (in Corso Emaldi 114 tel. 0545/52479), oppure presso la Tabaccheria del Viale (in Via Garibaldi 10 tel. 0545/51788). Ai primi 250 preiscritti paganti, fino ad esaurimento, viene regalato il kit della festa con simpatici gadgets.

Il prezzo dell’iscrizione, che comprende la partecipazione alla corsa ed anche allo schiuma party è di € 15 a testa. Il prezzo scende a 12 euro a testa per gruppi di almeno 10 persone paganti. Per i bambini fino a 8 anni la partecipazione è gratuita (senza kit omaggio). Il ritrovo è a Fusignano in P.zza Armandi dalle 8.30. La partenza è prevista alle ore 11 circa.

Nel rispetto del benessere di tutti i partecipanti e dell’ambiente, va reso merito alla scelta di utilizzare solo polveri naturali (amido di mais) senza glutine, senza profumatori, colorate con coloranti alimentari, (mettendo al bando il talco da tempo sospettato di nuocere alla salute per inalazione). Va comunque precisato che le polveri non sono un prodotto alimentare e non vanno ingerite o inalate volontariamente. Il Presidente Venturi, unitamente ai membri del direttivo Celso Montanari, Francesca Battaglia, Alessia Pezzani, Claudia Franchini, Claudio Baldini, Elena Tarroni, Loredana Del Regno, Paola Ruscelli, Girolamo Golinelli suggeriscono di riparare occhi, bocca e naso con occhiali, berretto con visiera o mascherina. L’eccessiva inalazione potrebbe provocare irritazioni nei soggetti più sensibili quindi si sconsiglia la partecipazione ad allergici, asmatici, con problemi alle vie respiratorie, con malattie cardiache. Ogni responsabilità conseguente alla partecipazione, compresa la circolazione su strada, è personale per ciascun partecipante.

I giorni di festa sono complessivamente tre. A partire dalla sera di venerdì 18 maggio e poi sabato 19 e domenica 20 si potrà mangiare in piazza Corelli nei “Food Truck”, chioschi / camion itineranti con tante specialità tipiche dello street food (in sinergia con l’associazione Kultura di Candido Parrucci). Ogni sera è previsto anche uno spettacolo: venerdì DJset, sabato musica Random Party, domenica cantano Angelo Boschi e Claudio Baldini. Sempre domenica ci saranno anche bancarelle enogastronomiche lungo il corso.