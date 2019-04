Color Move & Schiuma Party, la corsa colorata della Bassa Romagna

Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, torna “Color Move & Schiuma Party” la corsa dei colori più partecipata della Bassa Romagna. All’evento festaiolo prendono parte intere famiglie e tanti giovani che durante il percorso vengono bersagliati da lanci di colore in polveri naturali. Tutto all’insegna del divertimento e dello sport all’aria aperta.

Domenica 19 maggio, dalle ore 8,30 circa, è previsto il ritrovo per le iscrizioni in piazza Corelli a Fusignano. La partenza è prevista alle ore11 circa. Il percorso è poco impegnativo, adatto a tutti, grandi e piccini. Al ritorno dalla divertente scorazzata per le vie del paese, proseguiranno i lanci di colore e si festeggerà tutti insieme con la zumba (a cura di della Palestra Corpo Vivo - Agis) ed un divertentissimo schiuma party.

“Quest’anno – spiega il presidente della rete cav. Carlo Sante Venturi – per rendere ancor più originale l’evento, coloreremo anche la schiuma. Proprio così, il potentissimo cannone inonderà i partecipanti con getti di schiuma colorata, mai visti in Bassa Romagna”.

“Nel rispetto dell’ambiente e del benessere di tutti i partecipanti – prosegue il presidente Venturi – si utilizzeranno polveri naturali (amido di mais) senza glutine, senza profumatori chimici, colorate con coloranti alimentari. Evitando l’uso del più economico talco (polvere granulare biopersistente da tempo sospettato di nuocere alla salute per inalazione), rispettiamo l’ambiente ed il benessere dei partecipanti. Si tratta comunque di un prodotto non alimentare, quindi non deve essere ingerito o inalato volontariamente. L’eccessiva inalazione potrebbe provocare irritazioni nei soggetti più sensibili. E’ quindi consigliabile riparare occhi, bocca e naso con occhiali, berretto con visiera o mascherina”.

Necessità organizzative impongono un tetto al numero massimo dei partecipanti, quindi è consigliabile, quasi necessaria, la preiscrizione presso gli uffici in via Della Repubblica 2 a Fusignano (cell. 328/8666712) , oppure presso la Tabaccheria del Viale (in Via Garibaldi 10 tel. 0545/51788). La partecipazione prevede un contributo spese. La preiscrizione entro il 10 maggio, offre la possibilità ai primi 250 partecipanti di ricevere un kit omaggio (fino ad esaurimento) con simpatici gadgets, ma anche condizioni economiche più vantaggiose: - Euro 12 (anziché 15) per singolo partecipante - Euro 10 (anziché 12) a testa in gruppi di almeno 5 paganti - Promozione famiglia (due genitori o nonni con un figlio o nipote) complessivamente 30 euro (anziché 35) - Gratis (senza kit omaggio) i bambini fino a 8 anni accompagnati da un adulto pagante.