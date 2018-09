"Colori al Mulino": un'estemporanea di pittura

L’Associazione Acquerellisti Faentini, in collaborazione con il Mulino Scodellino e col patrocinio del Comune di Castel Bolognese, aderisce alla Settimana della Cultura e organizza per domenica 7 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.30 al Mulino Scodellino di Castel Bolognese (Via Canale 7) un’estemporanea di pittura e disegno, gratuita e aperta a tutti, dal titolo “Colori al Mulino”.



I lavori saranno esaminati da una Commissione formata dal Prof. Michele Gottarelli, da Marinella Zaccherini (pittrice e insegnante di ed. artistica) e da membri del consiglio comunale di Castel Bolognese. Le premiazioni comprendono targhe, libri e prodotti alimentari per la categoria Over 16, libri e materiale artistico per la categoria Under 16.

Per info ed iscrizioni contattare Roberto Ortali al 340 3435375, e-mail roberto.ortali@gmail.com entro martedì 2 ottobre 2018.

Per chi lo vorrà il 7 ottobre, previa prenotazione almeno una decina di giorni prima, sarà possibile pranzare al Mulino Scodellino al costo di 10 Euro comprensivi di primo, secondo, contorno, acqua e vino. Per prenotazioni chiamare il 339 6487370.