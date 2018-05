Compleanno in spiaggia per Dante Alighieri. Spazio ad arte e gastronomia

Un evento inedito e interessantissimo per celebrare il Sommo Poeta anche in riva al mare. Il Romea Beach, stabilimento balneare di Marina Romea, organizza dal 25 al 27 maggio l’evento “Buon compleanno Dante Alighieri”: un modo originale per festeggiare la nascita dell’autore della Divina Commedia, avvenuta fra il 22 maggio e il 13 giugno del 1265, ovveroben 753 anni fa.

Tre giornate in cui si alternano letteratura, arte, enogastronomia, grazie alla partecipazione di personalità importanti che hanno sposato l’iniziativa con entusiasmo. Presente Max Petrone, pittore e illustratore torinese, fra i nomi di punta dell’arte italiana contemporanea – grazie alla sperimentazione continua di nuovi stili, usando spray, olii, acrilici, grafica, video - che realizza dal vivo una sua interpretazione dantesca su una parete dello stabilimento balneare, dal pomeriggio di venerdì fino alla tarda mattina della domenica (con inaugurazione ufficiale alle 12.30 del 27 maggio) e che incontra il pubblico venerdì 25 alle 19.

E poi spazio a Franco Gabici, giornalista e storico, presidente del comitato ravennate della società Dante Alighieri, che nel pomeriggio di sabato 26 (alle 18.30) racconta la rocambolesca vicenda del trafugamento delle ossa di Dante; c'è anche il professor Riccardo Pratesi, matematico fiorentino, collaboratore del museo Galileo di Firenze, che domenica 27 alle 11 del mattino recita il XII canto del Paradiso nella lingua originale del Sommo Poeta.

Nelle due serate di venerdì 25 e sabato 26, poi, il connubio fra Toscana e Romagna rappresentato da Dante viene espresso anche a livello culinario: venerdì sera con una cena della tradizione toscana, in compagnia degli ospiti; sabato sera con una cena della tradizione romagnola.

Direttore artistico dell’evento è Marco Miccoli, gallerista ravennate, creatore del festival di Street art e del progetto “Dante Plus: uno, nessuno e centomila volti di Dante”.

In occasione dell’iniziativa, fra l’altro, il Romea Beach organizza anche un educational tour dedicato alle testate giornalistiche nazionali, ospitando a Marina Romea un gruppo di giornalisti che – oltre a partecipare agli eventi in spiaggia – vengono accompagnati in angoli suggestivi dell’entroterra (dalle Valli di Comacchio a Sant’Alberto fino all’isola degli Spinaroni) oltre che nel centro cittadino, per collegare il richiamo di Marina Romea con le più importanti emergenze artistiche e ambientali del territorio.