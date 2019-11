Seminario per guide turistiche, accompagnatori e curatori mostre

Lunedì 25 e giovedì 28 novembre, dalle 9.00 alle 12.30, si tiene un seminario per guide turistiche, accompagnatori turistici, insegnanti, curatori di mostre e operatori museali.



Questo seminario di 7 ore, suddivise in due mezze giornate, tratterà temi relativi al mondo della disabilità visiva quali la percezione tattile e uditiva dei luoghi e delle opere d’arte, nonché gli strumenti e le strategie per l’inclusione culturale.

Prendendo in esame un campo fortemente sperimentale e in piena espansione, si affronteranno in dettaglio le problematiche e le potenzialità legate al tema del turismo accessibile per ipovedenti e non vedenti: cosa valorizzare, come rendere culturalmente piena e godibile un’esperienza di viaggio, senza trascurare l’importante aspetto dell’accompagnamento, anche attraverso consigli diretti e pratici.

Si parlerà anche di:

- percorsi audio-tattili nei musei e forme sostenibili di turismo inclusivo,

- percorsi audio-tattili all’esterno (in città, nella natura...) e importanza del contesto di accessibilità culturale.

- di progettazione di mappe tattili e del loro utilizzo corretto.

Si entrerà nella specificità del senso del tatto e dell’udito, analizzandone le caratteristiche e illustrandone le potenzialità.



Docente: Marta Giacomoni, fondatrice dell’’Associazione ONLUS La Girobussola di Bologna, che si occupa di accessibilità culturale per ipovedenti e non vedenti, costruendo progetti di accessibilità di vario tipo su territorio italiano e internazionale. L’Associazione ha vinto il primo premio per la promozione culturale - It.a.cà 2016 e e nel 2018 quello Dirittidiretti per il turismo accessibile.