Blues, funk e reggae: un'anteprima Soul con Daiana Lou, Boem e Fake Jam

Da martedì 9 a domenica 14 luglio prosegue la corsa di Road to Spiagge Soul 2019, con tanti concerti tra Marina di Ravenna, Punta Marina e Porto Corsini.

Sonorità latine, blues, argentine, caraibiche, funk e reggae si alternano dal “risveglio soul” della mattina, fino alla sera sul mare. In scena artisti internazionali come Kenny “Blues Boss” Wayne, la formazione statunitense Honey Island Swamp Band e gli argentini Del Barrio. Ma anche gli italiani Daiana Lou, che hanno partecipato a X Factor, Gloria Turrini, i B.O.E.M. e i Fake Jam.

Il programma

Martedì 9 luglio

Risveglio Soul “50’s Soul – La nascita del Soul”

ore 10 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Banana Boat (ITA) - Soul Lunch

ore 13 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Mexican Gulf Picnic (USA/ITA)

ore 21 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Mercoledì 10 luglio

Risveglio Soul “60’s Soul – Atlantic, Stax e le grandi major”

ore 10 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Aaron Wilkinson Acoustic Set (USA)

ore 13 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

New Orleans Acoustic Swamp Set (USA)

ore 19 - Marina di Ravenna - Piallassa Piomboni



Giovedì 11 luglio

Risveglio Soul “70’s Soul – Tamla Motown, the sound of young America”

ore 10 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Lee Yankie Acoustic Set (USA) - Soul Lunch

ore 13 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Honey Island Swamp Band (USA)

ore 22 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach



Venerdì 12 luglio

Risveglio Soul - “Soul Rare Grooves”

ore 10 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Gloria & King Frisko (ITA) - Soul Lunch

ore 13 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

B.O.E.M. (ITA)

ore 22 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach



Sabato 13 luglio

Risveglio Soul - “The Funk Doctor”

ore 10 - Marina di Ravenna - Piazza Dora Markus/Corner Alba Hotel

Daiana Lou (ITA) / PREVIEW SPIAGGE SOUL

ore 18 - Marina di Ravenna - Bagno Peter Pan

Kenny “Blues Boss” Wayne (USA)

ore 22 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach



Domenica 14 luglio

Mi Compadre y Yo (COL/ARG) - Concerto all'alba

ore 6 - Marina di Ravenna - Finisterre Beach

Fake Jam (ITA) / PREVIEW SPIAGGE SOUL

ore 18 - Porto Corsini - Bagnosteria Tarifa

Del Barrio Makumbero (ARG/COL/ITA) / PREVIEW SPIAGGE SOUL

ore 18 - Punta Marina - Bagno Kuta

Ingresso gratuito