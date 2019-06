Prog e classic rock con la band romana La Batteria

Martedì 11 giugno la band strumentale romana La Batteria torna al Hana-Bi di Marina di Ravenna a distanza di quattro anni dall’omonimo esordio con “La Batteria II”. Inizio alle 21.30 e dopo il concerto la tradizionale serata Stevemcqueen del martedì sera con i dj dell’Hana-Bi.

Un doppio album nella tradizione del rock classico degli anni ‘70, incurante e in antitesi con le regole che vorrebbero tutto diluito in singoli dalla durata radiofonica o al massimo EP di pochi brani. Una sfida che La Batteria ha deciso di affrontare ripartendo dalle atmosfere cinematiche del primo album e allargandone i confini, portando alla luce le mille esperienze e i gusti personali dei suoi quattro componenti attraverso un vero e proprio viaggio in cui epoche e generi si fondono nello stile ormai inconfondibile della band romana. Prog-rock, funk, hip-hop, musica classica, elettronica, ritmi latini, italo-disco, psichedelia e hard rock si intrecciano dando vita a un disco ricco di suggestioni visive. Ne “La Batteria II” convergono livelli compositivi differenti, quello complesso della Fonderia, così come la spinta ritmica delle produzioni di David Nerattini (aka Little Tony Negri) per i Colle Der Fomento, o le contaminazioni infinite dell’Orchestra di Piazza Vittorio, con cui la nostra band condivide il chitarrista Emanuele Bultrini, che è presente nell’album con le partecipazioni di Raul Scebba, Evandro Dos Reis, Ernesto Lopez Maturell e Davide Savarese.

Ingresso libero.