Si fa festa con la scatenata Bandabardò

Sabato 31 agosto è la serata della Bandabardò alla Festa dell'Unità di Ravenna. Sul palco centrale alle 21.00 sale il più scatenato e colorato gruppo folk italiano.

In "servizio" dal 1993 questa band fiorentina con all'attivo 11 album in studio porta la sua musica a tratti rock e folk in Romagna. Tra i brani più famosi della Bandabardò c'è il celebre successo Se mi rilasso collasso.

Ingresso gratuito.