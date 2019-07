Il blues internazionale di Corey Harris

Sabato 3 agosto, alle 22.00, Corey Harris arriva in concerto al Marlin Beach di Punta Marina per il festival Spiagge Soul.

Nato a Denver, in Colorado, nel 1969, Corey Harris può essere considerato senza ombra di dubbio tra i migliori rappresentanti del blues legato alla tradizione ma con uno sguardo sempre attento alle influenze ed alle contaminazioni. Studioso della cultura e dei ritmi africani, durante gli studi universitari presso il Bates College nel Maine si appassiona alla linguistica africana e intraprende un viaggio in Camerun, fondamentale per il suo percorso artistico, venendo affascinato dal mondo della poliritmia.

Ingresso libero.