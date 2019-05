L'elettronica dark dei Boy Harsher

Domenica 26 maggio, ore 21.00, il duo Boy Harsher arriva al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna.

Boy Harsher è un duo dark electronics formato da Augustus Muller e Jae Matthews, il primo alle macchine e la seconda alla voce, in grado di creare atmosfere tra la minimal-techno, la synth-wave e l’industrial. All’Hana-Bi presentano “Careful”, un album che parla di cosa ci dà l’amore: paura e gioia, dolcezza e dolore.

Muller e Matthews provengono entrambi da un passato nel cinema. Con sede a Savannah, in Georgia, i due hanno iniziato un progetto chiamato Teen Dreamz nel 2013, che consisteva in Matthews che leggeva suoi racconti, mentre Muller forniva una colonna sonora dal vivo. Nel corso dell'anno la musica divenne più ballabile, mentre la voce di Matthews divenne più drammatica ed espressiva. Hanno ufficialmente cambiato il loro nome in Boy Harsher all'inizio del 2014, e poco dopo hanno pubblicato il loro EP di debutto registrato in casa, “Lesser Man”. Dopo essersi trasferiti a Northampton, nel Massachusetts, i Boy Harsher hanno registrato il loro debutto sulla lunga distanza, “Yr Body Is Nothing”. L'album è stato pubblicato dalla DKA Records nel 2016, seguito dal “Country Girl EP” (su Ascetic House) nel 2017. I due hanno lanciato la loro etichetta Nude Club nel 2018 e hanno ristampato il loro catalogo in-demand, pubblicando anche “Pain II”, un singolo con un remix dei Soft Moon. La coppia è tornata velocemente in studio per registrare il loro secondo album, “Careful”, del 2019. Ispirato alla perdita personale e alla malattia mentale, l'album ha visto il duo ancora una volta fare riferimento a synth pop ed EBM con il suo electropop oscuro.

Ingresso libero.