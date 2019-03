La Cappella Musicale insieme alle grandi voci per un repertorio da Bach a Vivaldi

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna, presenta il terzo concerto dell'ottava edizione della rassegna Musica&Spirito, domenica 24 marzo, ore 18.30, nella Basilica di San Francesco a Ravenna.

Per l’occasione si esibiranno alcuni solisti (il tenore Lorenzo Bellagamba, il basso Mauro medri, il contralto Carla Milani e i soprani Federica Placuzzi e Annarita Venieri) e l’orchestra della Cappella Musicale, con un programma che prevede una selezione di brani di grandi compositori tedeschi e italiani del periodo barocco. Verranno eseguite musiche tratte da Bach, Buxtehude, Haendel e Rosenmüller per i grandi maestri tedeschi, mentre per quanto riguarda il repertorio italiano eseguiremo composizioni di Albinoni, Lotti e Vivaldi (di quest'ultimo verrà eseguito il Concerto RV93 per liuto (chitarra Donato D'Antonio), 2 violini e basso continuo). Come al solito, in ossequio allo spirito della manifestazione, l’ascolto dei brani vocali verrà introdotto da brevi riflessioni spirituali a cura di Padre Luciano Fanin.

"La Basilica di San Francesco — dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei — si rivela quasi un luogo magico per questa rassegna. Perfetto per il tipo di ascolto che proponiamo, per le suggestioni che sa produrre nel pubblico. Il nostro scopo è valorizzare la ricchezza musicale del periodo barocco; che raggiunge il massimo proprio nelle esecuzioni sacre e solenni. Desideriamo pertanto proporre un repertorio pensato per enfatizzare la riflessione spirituale, il raccoglimento intimo. Proponiamo un concerto di circa un’ora di ascolto, godibile per tutti, anche per chi non è esperto di musica sacra barocca".

Ingresso Libero