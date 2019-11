Tutto il fascino di Chrysta Bell sul palco del Socjale

"Chrysta Bell assomiglia ad un sogno e canta come fosse un sogno. Un sogno che è diventato realtà", parola di David Lynch.

E proprio Chrysta Bell, attrice, cantante e musa di David Lynch sbarca al Teatro Socjale di Piangipane con il suo ultimo tour "Time Never Dies", venerdì 15 novembre alle 22.00.

Chrysta Bell scrive musica con il maestro David Lynch dal 2006 dove firma alcuni brani per la colonna sonora di "Inland Empire". Il suo album d'esordio "This Train" e le musiche scritte per la serie di culto "Twin Peaks" (dove la Bell partecipa anche come attrice" le portano la fama internazionale grazie al sapiente mix di atmosfere immaginifiche pop, soul e jazz. Nel 2018 pubblica il suo ultimo album "Fells Like Love" che rappresenta l'evoluzione artistica verso sonorità new wave e rock psichedelico.

Un concerto di un'artista di caratura internazionale lanciata verso il successo e già definita come: "una Lana Del Rey che canta le canzoni di Serge Gainsbourg".

Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci. Biglietti: 20 euro.