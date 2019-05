L'Orchestra Corelli in concerto fra Mozart e Beethoven

Primavera di intenso fermento artistico per l'Orchestra Corelli, che dopo gli entusiasmanti riscontri di pubblico raccolti in occasione dei concerti scorsi, è pronta per un ritorno in grande stile sul palcoscenico del Teatro Masini venerdì 10 maggio alle 20.30.

L'invito giunge ancora una volta dalla Libera Università per gli Adulti di Faenza, che ormai da anni sceglie di ospitare all'intero della sua ricca offerta di intrattenimento concerti ed eventi targati LaCorelli, rinnovando nel tempo un sodalizio culturale intenso e fortunato.

Grandioso il programma scelto per l'occasione, ed eccelso il solista: V Sinfonia di Beethoven per l'Orchestra, diretta da Jacopo Rivani, e Concerto di Mozart KV 622 per Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, che unisce alla fulgida carriera da solista un'instancabile dedizione all'ambito didattico e saggistico, con importanti riconoscimenti. A completare un programma già di assoluto richiamo, la celebre Ouverture da "Le nozze di Figaro" di Mozart, pagina amatissima ed emblema di brillantezza e vitalità.

L'ingresso al Concerto è libero: i Soci della Libera Università potranno ritirare i biglietti a loro riservati lunedì 6 maggio e martedì 7 maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso la sede di Via Castellani 25, mentre i restanti posti saranno assegnati gratuitamente al pubblico il giorno del concerto, venerdì 10 maggio, dalle ore 19.00 a inizio spettacolo, direttamente al botteghino del Teatro Masini.