La Corelli incanta con le musiche dal magico mondo Disney

Protagonista di un'entusiasmante estate musicale sui più prestigiosi palcoscenici del territorio, La Corelli è pronta a tornare in scena a Ravenna in una veste inedita. L'occasione è offerta dalla Rassegna estiva "Ravenna Bella di Sera", che anche quest'anno anima le piazze e le vie del centro storico di Ravenna trasformando i luoghi emblematici della città in un grande palcoscenico per cittadini e turisti.

L'appuntamento è per lunedì 5 agosto alle ore 21.15 in Piazza San Francesco, dove l’Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli diretto da Nicola Nieddu porta in scena "Dreaming Melodies, musiche dal magico mondo Disney", un viaggio nella fantasia al suono dei grandi classici dell'animazione Disney e Pixar, con le voci di Cecilia Ottaviani, Daniela Peroni e Luca Balbi.

"Pensarmi nuovamente su un palco a dirigere è un'emozione non da poco, e avere l'opportunità di guidare l'Ensemble Tempo Primo è una fortuna doppia, perché prima ancora che colleghi, sono per me gli amici di sempre", spiega Nicola Nieddu, a cui sono affidati arrangiamenti e direzione del concerto, e che ha saputo realizzare insieme a Carlo Botti un interessante e raffinato adattamento musicale delle celebri melodie, capace di restituire alle amatissime partiture una squisita vena jazz dagli esiti decisamente accattivanti.

A scaldare la platea penseranno le voci seducenti e graffianti di Daniela Peroni, Cecilia Ottaviani e Luca Balbi e la conduzione brillante di Teresa Maria Federici, presentatrice e all'occorrenza interprete dei personaggi dei copioni disneyani, capace di calare la platea nelle atmosfere ora divertenti, ora cupe e misteriose di ogni storia.

L'ingresso è gratuito, e in caso di maltempo l'evento si sposta al chiuso, presso il Salone nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste.