Il garage punk esplosivo delle The Darts

Martedì 25 giugno, ore 21.30, torna all’Hana-Bi il quartetto tutto al femminile The Darts, dagli Stati Uniti con un’esplosiva miscela di garage-punk e psych.

Le Darts sono un super-gruppo di garage-psych-rock composto da Nicole Laurenne (The Love Me Nots, Motobunny, Zero Zero), Rikki Styxx (The Two Tens, The Dollyrots, Thee Outta Sites), Christina Nunez (The Love Me Nots, Casual Encounters, The Madcaps) e Michelle Balderrama (Brainspoon).

La band si è formata all’inizio del 2016, quando, dopo aver assistito per anni le une ai concerti delle altre, Nicole e Michelle si sono rese conto che non esisteva una ragione valida per la quale non potessero iniziare a scrivere canzoni tutte insieme. Con sei pezzi pronti, Rikki e Michelle hanno registrato le loro tracce a Los Angeles e poi Nicole e Christina hanno aggiunto le loro parti a Phoenix. Il produttore Bob Hoag ha poi missato il tutto con grande perizia. Il risultato sono stati due energici ep 10” in vinile pieni riff garage, armonie da girl-group, bassi fuzz, organo farfisa, batteria devastante.

Poco dopo la loro pubblicazione nell’ottobre del 2016, i singoli “Running Through Your Lies” e “Revolution” hanno goduto di immediati passaggi radiofonici e “Take What I Need” è stata scelta dal canale “Sirius/XM’s Underground Garage” come “La canzone più cool del mondo”. The Darts hanno suonato il loro primo live sempre nell’ottobre del 2016 e hanno firmato per l’etichetta londinese Dirty Water Records poco dopo. Nel settembre del 2017 è uscito il loro primo album, "Me. Ow."

Ingresso libero.