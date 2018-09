Concerti, dolci, giochi e negozi aperti nel borgo San Rocco

Domenica 16 settembre le vie Castel San Pietro, Mazzini-Porta Sisi e piazza Anna Magnani che formano il borgo San Rocco saranno protagoniste dell’iniziativa “Commercianti in festa al borgo”, promossa dai commercianti della zona con il supporto di Confesercenti Ravenna, la collaborazione dell’ assessorato alle Attività produttive del Comune e di numerose associazioni.

Dalle 10 alle 20 il borgo San Rocco registrerà l’apertura dei negozi, la presenza di bancarelle che proporranno prodotti di varie merceologie, street food, animazione, concorsi, esibizioni, animazioni per bambini e adulti.

“Abbiamo collaborato molto volentieri – commenta l’assessore alle Attività produttive Massimo Cameliani – alla realizzazione della giornata di festa al borgo San Rocco perché riteniamo che vivacizzare zone della città attraverso attività di commercio e di animazione sia il modo migliore non solo per sostenere la piccola economia locale ma anche per creare occasioni di incontro e coesione sociale”.

Dalle 10 alle 12 nell’area della chiesa si terranno animazioni per bambini a cura di Pirilampo; nella stessa fascia oraria, nell’area del Portonaccio, avrà luogo la mostra canina curata da Canegatto (per informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 0544/471016); ancora dalle 10 alle 12 nell’area di Porta Sisi si terrà l’esibizione della palestra Move It (Bimbi ed hip hop); alle 12.30 incontri di judo a cura della palestra Dojo Gharbi.

Le attività proseguiranno nel pomeriggio: dalle 14.30 alle 19.30 concerto dell’Ambassador Marchin’ Band che sarà itinerante per il borgo; alle 15 il workshop “Creiamo il nostro micro giardino”, la gara di composizione floreale a cura dell’associazione Il Petalo (per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0544/63047); alle 16 avrà luogo la gara di torte a cura del Bar Mini (per informazioni e iscrizioni chiamare il 340/6066961); dalle 15 alle 18 nell’area della chiesa tornerà l’animazione per bambini a cura di Pirilampo e dalle 15 alle 18 si svolgerà l’esibizione della palestra Move It ed Euritmica; ancora dalle 15 alle 18 esibizioni musicali di percussioni a cura della scuola di musica Mama’s; dalle 16.30 alle 18.30 torneranno gli incontri di judo a cura della Palestra Dojo Gharbi.