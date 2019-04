Gli affreschi sonori del duo Bellavista Soglia

Heroes il capolavoro di David Bowie e Brian Eno apre il nuovo concerto del duo Bellavista-Soglia in anteprima assoluta sabato 27 aprile, ore 20.45, alla chiesa dell'Osservanza a Brisighella.

La serata è una prova generale del grande evento del 1° maggio che porta migliaia di appassionati all'autodromo di Imola, per ricordare un mito dell'automobilismo mondiale e non solo: il grandissimo Ayrton Senna, infatti la musica del Duo Bellavista Soglia dipingerà l'affresco sonoro dell'evento con ben due concerti: uno in apertura della conferenza stampa con i piloti e l'entourage della Formula Uno, l'altro rivolto agli affezionati fans, provenienti da tutto il mondo, del grande pilota brasiliano che è rimasto nel cuore di tutti.

Il duo continua a sorprendere, attraversando arcipelaghi musicali brumosi, pur mantenendo la barra del timone nell'ambito della musica classica colta.