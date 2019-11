Una serata glamour con il duo Bellavista-Soglia

Il Teatro degli Animosi di Marradi (Fi) ospita il Duo Bellavista-Soglia per una serata glamour all'insegna della raffinatezza.



Il Duo Bellavista-Soglia, vincitore del premio “Migliori musicisti del territorio”, conferitogli in occasione della venticinquesima edizione del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti e del prestigioso premio Confesercenti 2019, sarà protagonista di una delle serate organizzate dal Teatro degli Animosi di Marradi, che per la stagione invernale 2019/2020 propone una ricca serie di eventi musicali e rassegne teatrali.

Dopo il grande successo riscontrato nel tour estivo, che ha visto la collaborazione dei due Maestri con illustri personaggi del panorama artistico e culturale italiano quali Alessandro Cecchi Paone, Lorenzo Kruger, Morgan e i Negrita, sabato 16 novembre Michele Soglia e Raffaello Bellavista porteranno sul palco un ricco repertorio musicale per marimba e pianoforte, partendo da Chopin fino ad arrivare a Sèjourne, passando per Thrower e Trevino. Un connubio insolito quanto magico quello creato da questi due strumenti, che raramente si ha la possibilità di ascoltare assieme.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.

IL Teatro degli Animosi è un piccolo scrigno di fine '700 una gemma, poco conosciuta, del nostro appennino. E' possibile prenotare il proprio biglietto contattando la Pro Loco di Marradi-055 8045170 dal lunedì al sabato ore 9-12.

Gallery