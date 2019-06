I "folli" Dune Rats portano il loro punk sulla sabbia ravennate

Sabato 22 giugno, ore 21.30, al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna arrivano in concerto i Dune Rats.

Vera e propria icona di culto in patria, tra surf e autoproduzione, questi tre folli australiani sono un importante pedina nella rinascita del punk. Originari di Brisbane, in Australia, i Dune Rats seguono la scia già tracciata dai DZ Deathrays, e innegabili sono le somiglianze con band come Fidlar, ma l’urgenza punk dei Nirvana risuona chiara nel loro sound.

Tre EP, due album, un’etichetta discografica indipendente e una quantità impressionante di date in ogni angolo dell’Australia: sono i Dune Rats, gruppo esplosivo ed esuberante direttamente da Brisbane.

Evolutisi in un trio in seguito all’unione di Brett Jansch (bassista dei Bleeding Knees Club), i Dune Rats fanno del non prendersi sul serio e del divertirsi assieme alle folle il cuore pulsante dei loro show, mescolando un punk vivace ed elettrizzante a un sound ridotto fino all’osso, un estro travolgente ed un’ondata di spontaneità e verve assolutamente irresistibili.

Ingresso libero.