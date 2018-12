Concerti e spettacoli per la fine dell'anno a Cervia tra street artist e disco music

A Cervia il centro storico è immerso in un’atmosfera di grande magia fra luminarie, Tontutt, il giardino degli Elfi, i giardini d’inverno, la pista del ghiaccio sotto il grande albero di natale. Sarà presente la befana che, in attesa di fare il suo giro sulla scopa per portare i regali si rilassa a Cervia giocando con i bambini. In piazzetta Pisacane musica dal vivo, spettacoli e aperitivi. In Piazza Garibaldi vicino al Parco degli Elfi Happy Bubbles organizza trucca bimbi, giochi spettacoli, cantastorie, e sculture di palloncini dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 19. 00. Sempre dedicati ai bambini in Piazza Pisacane dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 i laboratori di pittura su legno a cura di LAB.ELE e le letture a cura di Bubusettete presso la casetta dei laboratori. Sul palco di Piazza Garibaldi la Elfo Dance e sulla piazza il trenino di Natale.

Il 29 dicembre in piazza Garibaldi alle 15.30 è in programma una simpatica la caccia al tesoro a squadre in bicicletta con tantissimi ricchi premi. Alle 16.45 Stefano Papia si esibisce nel suo spettacolo "Credevopeggio" con numeri di giocoleria palline, clave, torce infuocate, clowneria, equilibrismo e gran finale nel grande cerchio di metallo. Alle 17.45 Live Music sotto l’albero con Brian V cantautore, chitarrista e busker. Avvicinatosi al rock nell’adolescenza, dopo diverse esperienze Brian inizia a scrivere i testi delle sue canzoni inglese. La cultura musicale che lo influenza già dalle prime esperienze è la musica anglosassone,principalmente il brit pop ed il rock degli anni novanta. La festa continua alle 20.30 con Country Party, serata in nome del country con balli, musica e tanti cappelli da cowboy

Il 30 dicembre alle 16.30 arriva in piazza Garibaldi Alessandro Alegria con lo spettacolo "The Dini show" performance in chiave moderna ispirata agli spettacoli di magia dei salotti delle corti antiche. Divertente, pieno di sorprese con oggetti che appaiono e scompaiono, cambiano colore o si incastrano tra loro inspiegabilmente. Alle 17.30 per Live music sotto L’albero di Natale La Piccola Osteria Grande, duo acustico voce, chitarre e fiasco, che scalda e disseta con la condivisione di canzoni italiane da cantare a tavola o per strada.

Il 31 dicembre arriva il giorno tanto atteso di saluto al 2018 e ci si prepara ad accogliere il nuovo anno nel migliore dei modi. Alle 17.00 con Radio Emozioni di Natale si potranno ascoltare i più grandi successi musicali del 2018 e fare dediche personalizzate. In piazzetta Pisacane l’atmosfera si scalda fin dalle 18.00 con aperitivi, degustazioni e dj set. In piazza Garibaldi in attesa dell’arrivo del nuovo anno dalle 21.00 ci si scalda il grande live dei MattDamon. Mattia Biondi Contrabbasso e voce; Damien Louis Rizzo Chitarra e Voce e Iacopo Valpiani alla Batteria, propongono brani coinvolgenti dei migliori autori della storia del rock ‘n’ roll. Carica ed energia, queste le parole chiave della loro performance.

Sulla pista di ghiaccio si potrà pattinare fino a notte tarda mentre ai Magazzini del sale si svolgerà il grande cenone di San Silvestro nell’ambiente suggestivo della realtà storica e magica e fra le mura secolari dell’antico deposito del sale.( per info e prenotazioni 331 3141737). Alle 24.00 il saluto al nuovo anno si chiama “Big Bang Capodanno sotto la torre” con un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio in musica . A seguire, nel cuore salinaro della città, ancora musica dal vivo con dj set Disco Night per continuare i festeggiamento del nuovo anno.

E per festeggiare in modo frizzante e originale l’arrivo del nuovo anno il primo gennaio il concerto itinerante della banda cittadina si sposterà su tutto il territorio comunale per augurare a tutti un felice anno nuovo. In piazza Garibaldi si esibirà alle 11.00. Alle 16.00 al teatro “Walter Chiari” Lions Club Cervia organizza Cin Cin in musica il tradizionale concerto degli auguri di inizio anno mentre alle 17.15 dalla torre San Michele partirà la Fiaccolata dei Camminatori, organizzata dall’associazione Bella Italia, che illuminerà i luoghi più suggestivi di Cervia e Milano Marittima in segno benaugurale.