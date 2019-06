La cantautrice Erica Mou in live tra gli scavi archeologici

L’estate del Lugo Music Festival comincia venerdì 14 giugno con il concerto, organizzato con l’Università di Bologna, della cantautrice Erica Mou, alle 21 presso gli Scavi archeologici di Zagonara. L’artista suona con il suo trio in aperta campagna, vicino al sito dell'antico castello medioevale, la cui storia viene raccontata dagli archeologi del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.

Inoltre, alle 19 verrà aperta un’area picnic dove potersi rilassare portando la propria cena, in attesa del tramonto estivo e della musica. L’organizzazione offrirà un calice di vino ai presenti.

Erica Mou ha all’attivo oltre 500 concerti in Italia e all’estero, quattro album e ha preso parte al Festival di Sanremo del 2012 nella sezione Giovani, classificandosi seconda e vincendo il premio della critica Mia Martini. È tra le artiste più interessanti dell’attuale panorama cantautoriale e unisce nella propria musica una grazia innocente a una sensuale ironia.

Il costo dell’ingresso è di 10 euro intero e 6 euro per gli under 18. I biglietti sono disponibili presso la tabaccheria Umberto Ricci Picciloni di via Acquacalda 138 e online su www.vivaticket.it. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro San Rocco di Lugo in via Garibaldi 118.

Lo scavo archeologico del castello di Zagonara, partito nel 2017, ha ormai interessato un’ampia porzione del sito archeologico, permettendo di portare alla luce le strutture della chiesa del borgo, decine di sepolture, strutture e abitazioni con una datazione che va circa dall’anno 1000 fino al XV secolo. Nuovi reperti e nuove strutture sono già emersi nel corso delle prime settimane di scavo. Quest’anno il progetto vede la partecipazione di una quarantina di archeologici dell’Università di Bologna, impegnati nello scavo già dalla metà di maggio 2019 e che rimarranno sul campo fino alla fine del mese di giugno, con un denso calendario di eventi pubblici. Oltre al concerto di Erica Mou si è svolto nei giorni scorsi un open day del sito e ce ne sarà un altro verso la fine del mese. Inoltre, in collaborazione con Slow Bike Tourism verrà organizzata una pedalata sabato 15 giugno, con partenza dal Parco del Loto di Lugo alle 15, con la visita ai castelli scomparsi della zona. La pedalata arriverà a Bagnara di Romagna, passando per Zagonara, per ulteriori informazioni scrivere a info@slowbiketourism.com.