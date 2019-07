Tra Ray Charles e Battisti, i due mondi musicali di Fadi

Ancora giovani talenti sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, grazie alla rassegna “Peter Pan 3d” sotto la direzione artistica dello storico dj di Radio Melody Luigi Bertaccini.

Il 17 luglio è la volta di Fadi, in concerto. Thomas O. Fadimiluyi in arte Fadi, italo-nigeriano della riviera romagnola è la nuova promessa di Picicca Dischi, label di cantautori quali Brunori Sas e Dimartino. Un albero genealogico che è un canto meticcio. Il padre originario dell’etnia Yoruba, arriva in Italia nei primissimi anni ‘80 per imparare l’arte del design di automobili. Mette su famiglia e inizia a gestire insieme alla moglie un alberghetto a Riccione, in cui crescono Fadi e i suoi fratelli. Nella tratta casa - scuola e nell’autoradio del padre suonano le canzoni di Marley, Ray Charles, Fela Kuti. In quella della madre i grandi cantautori italiani: Battisti, Dalla. Due mondi che in lui trovano una sintesi perfetta. La sua timbrica vocale è profonda, il colore inconfondibile. Non ha paura a misurarsi con la forma canzone all’italiana, con il cantautorato migliore che l’italia abbia prodotto nei decenni passati e nei duemila, conservando un gusto tutto anni ‘90 verso alcune sonorità elettriche, nel suono senza fronzoli. La sua interpretazione di “Rimini” è entrata a far parte della compilation Faber Nostrum, omaggio della nuova scena musicale italiana a Fabrizio De Andrè, prodotto da Sony Legacy. Sta girando l’Italia in lungo e in largo, portando grazie a Radar Concerti, le anticipazione del suo album di debutto come farà anche sulla spiaggia del 36 di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna.

Ogni serata inizia alle 20 con la musica dei dj di Radio Melody, mentre i live iniziano verso le 22.