Silvermood, Pezzi Sparsi, Horseloverfat , Purple People e tanti altri per i 30 anni di Faenza Rock

Si celebrano i 100 Chilometri di Musica Rock di Faenza al Piccadilly Club venerdì 24 e sabato 25 maggio per i 30 anni della Community musicale di Faenza Rock in occasione della 100 Km del Passatore.

Intervengono Daniele Scarazzati e Michele Dotti, suonano Silvermood, Pezzi Sparsi, Quintetto Fleurs, Horseloverfat e Francesco e Mariasole Chiari, Pocopop, Purple People e Gianluca Lo Presti.

Sono state tantissime le adesioni a La SuperStoria di Faenza Rock la reunion dei musicisti che hanno suonato attraverso i 30 anni di Faenza Rock la manifestazione che ha dato le radici a tantissimi musicisti del territorio oggi presenti in tutta Italia e alle principali rassegne musicali del territorio come il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti nato proprio sull’onda del successo di Faenza Rock che unico nella storia della musica faentina riusciva a portare migliaia di faentini in Piazza del Popolo ad ascolte le band giovanili del faentino.

Il programma

Venerdì 24 maggio al Piccadilly di Faenza nella Casa della Musica di Faenza ci si inoltra nella storia di Faenza Rock con il narratore Daniele Scarazzati e poi con alcune band storiche di Faenza Rock come i Pezzi Sparsi, il Quintetto Fleurs di Andrea Cavina, i Silvermood e gli Horseloverfat.

Si prosegue sabato 25 maggio con l’intervento in apertura di Michele Dotti, storico musicista del Faenza Rock. Poi per i live ci sono Francesco e Maria Sole Chiari in uno straordinario Omaggio a Fabrizio De Andrè, i Pocopop, i Purple People e il cantautore Gianluca Lo Presti.