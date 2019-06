Ultima serata del Frogstock 2019 con il rapper Nitro

Protagonista della serata finale di Frogstock 2019 è il rapper Nitro che, il 24 agosto, porta al Parco fluviale di Riolo Terme le parole ritmate che hanno fatto emozionare milioni di persone.

Nitro, da sempre affascinato alla cultura hip hop, nasce nel 2012 piazzandosi al secondo posto in una trasmissione di Mtv dedicata al freestyle. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete e diventa uno dei rapper italiani più seguiti sui social network.

La sua carriera inizia nel 2013 con l’uscita del suo primo album, “Danger”, che lo ha affermato come rapper di punta della nuova scena italiana. Da qui in poi calca sempre più palchi in giro per tutta Italia spesso al fianco di altri artisti di fama nazionale. Nell’estate del 2014 parte con un tour tutto sold out subito dopo essere stato certificato disco d’oro. Nel 2015 con il suo nuovo album “Suicidol” esordisce al primo posto in classifica su iTunes ed esegue per la prima volta dal vivo, durante il suo tour, tutti i brani del disco. Per la data di chiusura lo si vede collaborare con Fabri Fibra, Rocco Hunt, Noyz Narcos, Madman e i membri della Machete crew.

A seguire “Suicidol - Post Mortem”, un’edizione speciale di “Suicidol” contenente cinque inediti prodotti da Low Kidd e Dj Slait. È, quindi, l’occasione per partire per un’alta serie di date dal vivo e di instore. La sua carriera è un crescendo: i suoi brani raggiungono i primi posti di tutte le classifiche. Altri singoli in cui Nitro figura come ospite raggiungono certificazioni importanti dalla FIMI: Trankilo di Vegas Jones è disco di platino, Title? di Salmo e Mob di Lazza sono dischi d’oro.

Nel 2018 pubblica Infamity show, il primo singolo del suo nuovo album per Sony Music, “No comment” che, pur conservando un’impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di un singolo album in 24 ore su Spotify, dopo una settimana è primo nella classifica FIMI e dopo tre settimane è certificato disco d’oro. Un exploit che porta Nitro a fare un lungo e affollato instore-tour e a registrare continui sold out durante il ‘No comment – spring tour’.

Ingresso gratuito.