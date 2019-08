Sonorità eteree e rock al secondo Blooms Sound Fest

Giovedì 22 agosto torna al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna il Blooms Sound Fest, la festa dell’etichetta Blooms Recordings.

Sul palco cinque band del roster, in due sessioni: The Quiet Side (con Paolo Doesn’t Play With Us, Gabriele Bombardini e Christian Ravaglioli), dedicata a sonorità più eteree, e The Loud Side (con The Manifesto e Them Bulls), per chiudere la serata con suoni più rock.

Inizio alle ore 18.30. Ingresso libero.