La stagione di concerti al mare inizia da The Go-Devils

Il primo live della stagione 2019 dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna è affidato alle giapponesi The Go-Devils. Le tre diavolesse portano a Marina il loro sixties garage punk attualizzato con una forte dose di fuzz lunedì 22 aprile, ore 18.

Per la prima volta in Italia le tre ragazze di Osaka che esordirono nel lontano 1996 per Dionysus Records con la cover classica degli Outcasts “I’m In Pittsburgh (And It’s Raining)”,al quale seguiranno poi altri due singoli in terra nativa tra cui il secondo, con la cover dei Del-Vetts, “Last Time Around”, e un cd, “Super Stuff”, abbastanza riepilogativo della produzione non certamente doviziosa nell’arco di più di vent’anni, uscito nel 2016. Le ragazze hanno un grande outlook e propongono un sixties garage punk attualizzato con una forte dose di fuzz.

Ingresso libero.