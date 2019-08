Il live degli instancabili Oh Sees

Martedì 27 agosto, alle 21.30, all'Hana-Bi di Marina di Ravenna torna il live degli Oh Sees, la storica garage/psych band di San Francisco

Instancabili animali da palco, gli Oh Sees sono considerati uno dei live act più esplosivi del pianeta. In studio vantano una prolificità unica, con tredici album in un ventennio di attività. La formazione attuale, oltre a John Dwyer, comprende Tim Hellman al basso e una doppia batteria con Paul Quattrone e Dan Rincon.

Guerriero psych-punk e possessore di molte pagine timbrate di passaporto, John Dwyer non si arrende. Il suo gruppo Oh Sees (aka Thee Oh Sees, OCS, The Oh Sees, Thee Oh Sees, ecc.) ha cambiato molte pelli per adattarsi a molti momenti – dal quieto folk psichedelico ai canti demoniaci in salsa pop al kraut-rock e oltre – per soddisfare i suoi onnivori capricci. È risaputo, tuttavia, che ai loro spettacoli, si è lì aspettandosi una bolgia. Sono passati 20 anni e gli spettacoli diventano sempre più intensi, come i molti sciami di fan passati da lì possono testimoniare.

Ingresso libero.