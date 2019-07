L'indie rock avvolgente degli Holding Patterns

Martedì 16 luglio, 21.30, il bagno Hana-Bi a Marina di Ravenna ospita il concerto degli Holding Patterns.

Gli Holding Patterns fanno un indie rock avvolgente, esilarante e diretto. La loro musica prende le radici dal rock e dal punk indipendente degli anni '90, cucito però nelle forme più dirette della musica pop, sperimentando nuove strutture e composizioni di scrittura. Si formano dalle ceneri dei Crash of Rhinos, combinando le intricate stesure di chitarre care al precedente gruppo ma evolvendole in un concetto di ricerca in una diversa concezione dello spazio. Non più in cinque quindi, ma un "power group" adesso composto da tre elementi, basso, chitarra e batteria, per raggiungere un suono più compatto e viscerale. Molte delle canzoni di “Endless” (uscito nel maggio scorso per ToLoseLaTrack) sono state composte subito dopo la fine dell'esperienza con i Crash of Rhinos e avevano quindi un senso più corale, avvolto da loop ed elettroniche per cercare di riempire il suono che era stato sempre presente nell'immaginario dei cinque ragazzi inglesi. Tutti i brani sono stati poi ri-arrangiati, eliminando le parti elettroniche, per dare un senso di immediatezza, urgenza e intensità che raffigurava meglio lo stato attuale della band. A luglio verranno per la prima volta in Italia per una manciate di date, anche se i Crash of Rhinos hanno suonato molte volte nel nostro Paese, spesso insieme ai FineBeforeYouCame, amici e compagni della stessa scena musicale con cui condividono lo stesso approccio umano e la stessa visione musicale.

Ingresso libero.