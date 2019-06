Il sassofonista di Springsteen, Jake Clemons, in concerto al Carmine

Domenica 16 giugno il chiostro del Carmine di Lugo, in via Baracca 1, ospita alle 21.30 il concerto di Jake Clemons e della sua band. Il sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen, nipote del mitico Clarence Clemons, presenterà le sue nuove canzoni al pubblico romagnolo.

Nel 2013 è uscito il suo EP di debutto, dal titolo Embracing Light. Con solo poche canzoni originali, il cantante e polistrumentista ha offerto un accenno ammaliante di quanto aveva da dire e del modo intricato in cui lo diceva. Poi è arrivato il suo album Fear + Love nel 2017, che ha permesso un apprezzamento più profondo di ciò che Clemons aveva da offrire. Il 22 marzo 2019 Jake Clemons ha dato alle stampe il singolo “Democracy”, la sua interpretazione del classico di Leonard Cohen, originariamente pubblicato nel 1992. La canzone (che è la prima del nuovo album di Clemons in uscita a breve), è stata coprodotta da Jake Clemons e Jake Hull e mixata dall’ingegnere e produttore Eddie Kramer. “Democracy” è distribuito da The Orchard/Sony Music.

Il costo del biglietto è di 18 euro più prevendita. Per informazioni e prevendite cliccare qui.