Il jazz gypsie dei Los Kamer per Spiagge Soul

Una scatenata festa gitana ambientata a Città del Messico. Combina ritmi latini e balcanici il concerto dei Los Kamer, che mercoledì 31 luglio arrivano per la prima volta a Spiagge Soul (al Bagnosteria Tarifa di Porto Corsini alle 22). Il gruppo messicano ha girovagato per anni in mezzo mondo costruendo uno stile unico che miscela Jazz, Swing e Balkan, per esibizioni travolgenti che ricordano musicisti come Emir Kusturica e Manu Chao.

I Los Kamer sono una band strumentale che propone composizioni originali ed è formata da musicisti con 12 anni di esperienza gypsie, nomade. Nati nelle regioni di Ixtapaluca e Valle de Chalco, vicino a Mexico City, la loro musica li ha portati dal Messico all’Europa. Il loro sound è una combinazione di Jazz, Swing, Western, Balkan, Klezmer e Gypsy, uniti ai ritmi tradizionali della musica messicana e latina. Si definiscono proprio per questo “Mexican Gypsies” e il loro stile musicale deriva dalla passione per la tradizione, le celebrazioni e la cultura nomade. La loro musica è influenzata da musicisti come Emir Kusturica, Fanfara Ciocărlia, Taraf de Haïdouks, Manu Chao e molti altri.

Ingresso libero.