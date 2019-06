Psycho rockabilly sulla spiaggia con gli Hypnotic Bombs

Sabato 15 giugno, ore 17.00, tre personaggi navigati (chi più, chi meno) all'interno della scena musicale underground fanno tappa Bagno Caesar 222 Beach di Lido Adriano. Sono gli Hypnotic Bombs.



Matte (batteria/cori) in passato ha suonato nei Reazione, mentre oggi suona anche con la band glam-punk'n'roll The Innocent.

Aflo (contrabasso/cori) ha suonato sempre con bands di generi diversi e sarebbe impossibile riassumerli tutti. Tra le tante spiccano comunque le sue scorribande con i Red Ska con cui ha solcato anche palchi internazionali, e il suo progetto Rock'n'Roll chiamato Black Jack.

Mauri (chitarra/voce) ha sempre suonato solo Psychobilly e solo con i Generation Mongoloid fin dal lontano 2005.

Il trio in questo primo anno di attività ha già aperto concerti per importanti artisti internazionali come King Salami e Demented Are Go.