Canta Lisa Hunt, la madrina di Spiagge Soul. Sul palco anche Fabio Curto e The Old Red Bycicle

Possente, trascinante, coinvolgente. Venerdì 26 torna a Spiagge Soul una vera madrina del festival, Lisa Hunt, cantante soul e gospel che ogni anno attira un pubblico numeroso, attratto dalle sue capacità sceniche e canore (al Finisterre Beach alle 22). In Italia è stata per anni la vocalist di Zucchero e nel corso della sua carriera ha collaborato o diviso il palco con mostri sacri come Miles Davis, Joe Cocker, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Eric Clapton o James Brown.

Lisa Hunt ha cominciato a cantare nella grande tradizione afroamericana della musica Gospel, da cui derivano le origini del suo stile vocale carico di Soul. Ha studiato canto al City College di New York ottenendo la laurea in musica. Molti dei suoi brani sono stati pubblicati su varie compilation in tutto il mondo, come cantante o compositrice ha venduto più di un milione di copie di dischi.

Ma al festival arrivano anche il gruppo riminese The Old Red Bycicle (alla Trattoria Le Corti, ore 20) e il vincitore dell’edizione 2015 di “The Voice of Italy”, Fabio Curto, che ha macinato esibizioni sulle strade d’Italia e d’Europa prima di arrivare al successo con la vittoria del talent show: il suo concerto è al Bacino Pescherecci (alle 21.30).

Fabio Curto è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show su Rai 2 “The Voice of Italy” 2015, che ha messo in risalto la sua voce molto intensa e la sua capacità di creare forte legame emotivo con gli ascoltatori anche solo accompagnato dalla sua chitarra.

The Old Red Bicycle è una band nata a Rimini ma con orizzonti musicali che guardano ai Caraibi. Il loro esordio, “Living”, è un album di dieci brani originali che mescola sonorità provenienti da tutto il centro-sud America a testi in inglese, conditi dal tocco pop della loro penisola.