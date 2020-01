La grande voce di Lisa Manara accompagnata dalle note di Ricky Ferrini

Sabato 1 febbraio, ore 18.30, torna al The Ale House di Faenza la cantante Lisa Manara, accompagnata da Ricky Ferrini al dobro e chitarra.

Lisa Manara vince nel 2011 il concorso “Donne Jazz & Blues” di Bertinoro che le permette di partecipare a un workshop sulla voce presso la prestigiosa Venice Voice Academy di Los Angeles. Ha aperto diversi concerti ad artisti internazionali, presso il Naima club, quali: Quintorigo, Tommy Emmanuel, Eric Sardinas, Diunna Greenleaf. Ha preso parte a diverse rassegne musicali: Imola in Musica, MEI, Pordenone Blues Festival, Pistoia Blues, Il Salotto del Jazz, Artusi Jazz Festival, Torrione Jazz Club.

Partecipa al Mei di Faenza e registra un live a Radio 2 Rai Web, è semifinalista del Tour Music Fest. Tante sono le collaborazioni tra cui : Vince Valicelli,Teo Ciavarella, Red Roots Quartet, Alessandro Altarocca, Marco Frattini, Paolo ghetti, Giorgio Cavalli, inoltre ha cantato con Renato Sellani e Franco Cerri, due miti del grande jazz.

Per tutto il 2019 ha accompagnato Gianni Morandi, come corista, nel suo tour in giro per l’Italia.

Riccardo Ferrini, è un abile chitarrista blues che si cimenta con ogni tipo di chitarra, di banjo, di dobro, e con ogni tipo di stile chitarristico, dal blues al country, dal bluegrass al finger style.

Ingresso libero.