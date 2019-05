Il cantante dei Nobraino Lorenzo Kruger a Ravenna con il suo progetto solista

Giovedì 9 maggio, 21.30, al Moog di Ravenna arriva Lorenzo Kruger con il suo tour da solista.

Il frontman dei Nobraino torna a Ravenna, stavolta con il suo progetto solista e il suo timbro vocale profondo e inconfondibile. Vincitore del Premio Ciampi 2018 (per la miglior interpretazione, col brano "Te lo faccio vedere chi sono io"), Kruger è una delle personalità più particolari e istintive nel panorama musicale italiano. Tra i suoi progetti, con gli oltre 20 anni insieme ai Nobraino, nelle scorse stagioni anche il tour "Omaggio a Paolo Conte" in duo con il pianista Giacomo Toni.

Oggi, con "Kruger e le canzoni dei Nobraino", presenta in una veste inedita le canzoni più belle della band con la quale ha all’attivo oltre mille concerti, 6 dischi e presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. Le sue esibizioni sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e irriverenti: molti lo ricordano per essersi rasato a zero sul palco del Concertone del Primo Maggio mentre cantava una canzone pacifista. Ma da quando va in giro con il pianoforte, le sue storie sotto la forma di canzoni hanno fatto il giro di club e teatri di tutta Italia. In questo spettacolo Kruger si «immobilizza» al pianoforte, o almeno ci prova: con il pretesto di accompagnarsi con questo strumento, prova a ridurre lo spettacolo alle sole canzoni. Il suo temperamento però non gli semplifica il compito ed è facile che abbandoni il piano per lanciarsi in platea a leggere monologhi, cantare a cappella, ballare.

Ingresso libero.