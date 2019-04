Serata dal ritmo blueseggiante con il Luca di Luzio's trio

Sabato 6 aprile nuovo appuntamento con la musica al Salone dei Mosaici di Ravenna, che ospita il chitarrista e compositore Luca di Luzio, protagonista di un live con il suo Luca di Luzio Blue('s) Room Trio.

Il Luca di Luzio Blue(s) Room Trio è un'energica formazione che da anni si è consolidata sulla scena musicale italiana, completandosi con l'hammondista Sam Gambarini e con il batterista Max Ferri. Il repertorio trae ispirazione dal sound dei mitici organ trio anni ’60 corroborato da artisti quali Grant Green, Kenny Burrell, Jimmy Smith e Jack McDuff, alternando brani della tradizione afroamericana a pezzi contemporanei sapientemente arrangiati dall’estro del band leader.

Un sound tipicamente bluesy che caratterizza gli arrangiamenti originali scritti per un concerto di facile ascolto e di grande impatto.

Luca di Luzio suona l'elettrica, l'acustica, la classica e spazia dagli standard alla bossa nova fino al funk, passando per il fusion ed il blues. Ha un talento creativo ed è impegnato in numerosi progetti musicali in cui collabora con molti artisti internazionali.Nel corso della sua formazione musicale da chitarrista ha frequentato seminari e masterclass con Pat Metheny, Mike Stern, Mick Goodrick, Jim Hall, Joe Diorio, John Abercrombie. Nell'ambito della sua carriera concertistica ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali tra cui Lauren Bush, Marco Tamburini, Max Ionata, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Massimo Manzi, Javier Girotto, Randy Bernsen e si è esibito in numerosi festival ed eventi internazionali in Europa e negli USA.

Dalle ore 18.00 "AperiChef", un buffet illimitato proposto dallo Chef del Salone dei Mosaici, dalle ore 20.30: cena con menù alla carta. Per la cena è consigliata la prenotazione.